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НовостиОбщество1 марта 2023 3:25

За неправильную парковку по Красной Армии в Красноярске штрафы будут выписываться автоматически

Нововведение начнет действовать с 1 марта
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске на улице Красной Армии с сегодняшнего дня, 1 марта, начинает работать комплекс «Паркон». Он автоматически фиксирует нарушения и выписывает штрафы, сообщает администрация города.

Зона действия «Паркона» будет распространяться на участок от Диктатуры Пролетариата и Декабристов, а также на все прилегающие участки поперечных улиц.

Штрафы будут приходить не только за неправильную парковку, но и за другие нарушения правил дорожного движения, поэтому водителей просят внимательнее смотреть на знаки.

Напомним, с ноября 2022 года на Красной армии начала работать платна парковка, которую раскритиковал московский урбанист Аркадий Гершман. Он отметил, что ее слишком уложнили.