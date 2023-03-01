За неправильную парковку по Красной Армии в Красноярске штрафы будут выписываться автоматически

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске на улице Красной Армии с сегодняшнего дня, 1 марта, начинает работать комплекс «Паркон». Он автоматически фиксирует нарушения и выписывает штрафы, сообщает администрация города.

Зона действия «Паркона» будет распространяться на участок от Диктатуры Пролетариата и Декабристов, а также на все прилегающие участки поперечных улиц.

Штрафы будут приходить не только за неправильную парковку, но и за другие нарушения правил дорожного движения, поэтому водителей просят внимательнее смотреть на знаки.

Напомним, с ноября 2022 года на Красной армии начала работать платна парковка, которую раскритиковал московский урбанист Аркадий Гершман. Он отметил, что ее слишком уложнили.