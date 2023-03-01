Красноярцы встретили на Столбах летягу

Фото: Светланы Бычек и Никиты Яблокова/vk.com/npkrasstolby

В нацпарке «Красноярские Столбы» туристы встретили белку-летягу. Об этом сообщают в соцсетях Столбов.

Зверька встретили на Лалетинской дороге, около Второй Поперечной. Причем летяга при виде людей не смутилась и легко позволила себя сфотографировать.

Летяги – зверьки очень скрытные, да и само животное – довольно редкое. Поэтому, можно сказать, что туристам несказанно повезло.

Эти маленькие зверьки умилили туристов до такой степени, что они сделали около сотни фотографий. Больше снимков по ссылке. Летяга – одно из животных, которое даже с возрастом не теряет в своем облике детских черт.

Летяг еще называют полетухами. Это небольшой зверь около 30 см длинной, причем, половина составляет хвост, и около 150 гр вес. Летать они вопреки названию не умеют. Зато прекрасно планируют с помощью перепонок между лапками, при прыжках с дерева на дерево.