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НовостиОбщество28 февраля 2023 12:44

В Красноярске под надзором органов отремонтировали проблемную больницу

Подрядчик отставал от графика работ
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске закончилась реконструкция здания межрайонной поликлиники № 1 на улице Затонской. Она прошла не без проблем – к надзору за реконструкцией привлекли прокуратуру. Все из-за ненадлежащего контроля за ходом работ со стороны Управления капитального строительства.

Из-за нехватки контроля подрядчик начал отставать от графика, причем работы выполнялись по нацпроекту «Здравоохранение», и на них было выделено больше 77 миллионов рублей. График удалось нагнать только после вмешательства прокуратуры.

Сейчас поликлиника готова вновь принимать пациентов. Учреждение скоро откроется – в год оно сможет обслуживать порядка 25 тысяч пациентов.