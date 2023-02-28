В Красноярске под надзором органов отремонтировали проблемную больницу

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске закончилась реконструкция здания межрайонной поликлиники № 1 на улице Затонской. Она прошла не без проблем – к надзору за реконструкцией привлекли прокуратуру. Все из-за ненадлежащего контроля за ходом работ со стороны Управления капитального строительства.

Из-за нехватки контроля подрядчик начал отставать от графика, причем работы выполнялись по нацпроекту «Здравоохранение», и на них было выделено больше 77 миллионов рублей. График удалось нагнать только после вмешательства прокуратуры.

Сейчас поликлиника готова вновь принимать пациентов. Учреждение скоро откроется – в год оно сможет обслуживать порядка 25 тысяч пациентов.