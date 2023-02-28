Красноярская мэрия ищет перевозчика на автобусный маршрут №53 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мэрия ищет нового перевозчика на автобусный маршрут №53. Об этом сообщает телеграм-канал администрации.

От нового перевозчика требуется автопарк в 20 автобусов, в том числе 5 низкопольных, вместимость которых не менее 80 человек (не меньше 22 сидячих мест), в салоне должны быть камеры видеонаблюдения.

Напомним, что маршрут №53, который двигался от Ветлужанки до Северного, перестал выходить на линию с января текущего года. Предприятие «103 ВДД» отказалось обслуживать маршрут.