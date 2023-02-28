В Минусинском районе питьевой водой обеспечат более 1100 жителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинском районе будут построены два новых объекта водоснабжения. Об этом сообщает минпром Красноярского края.

В поселке Опытное Поле проложат новый участок водопровода длинной 1,7 км, который подключат к городским сетям. Благодаря этому водой будут обеспечены 405 местных жителей. На работы выделено 11,7 млн рублей.

В селе Большая Ничка появится новая станция водоочистки. Это повысит качество питьевой воды для 750 человек. Сейчас люди получают воду напрямую из скважины. Ее построят за 28 миллионов рублей, деньги выделены из федерального бюджета.