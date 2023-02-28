Красноярцев предупредили о сильном ветре до 20 метров в секунду Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев предупреждают об усилении ветра 1 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ожидается порывистый юго-западный ветер силой 15-20 метров в секунду. Красноярцев предупреждают о соблюдении мер безопасности. При этом синоптики обещают в целом теплый день с повышением температуры до +3 градусов.

Так, красноярцам советуют ограничить проведение высотных работ, соблюдать осторожность при движении по улице, держаться подальше от рекламных конструкций.