В Красноярске завели дело на бывших сотрудников медицинской организации за махинации с лекарственными препаратами Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске следком завел уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», в котором фигурируют два бывших сотрудника медицинской организации, коммерсант и несколько неустановленных лиц. Речь идет о махинациях с лекарственными препаратами.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, само преступление произошло в период с 2018 по 2020 годы. В тот момент ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» заключал контракты на поставки лекарственных средств для нужд медучреждения.

Занимались этим бывший директор по страховой и внебюджетной деятельности и заведующая аптекой. С ними в сговор вошел представитель коммерческой фирмы. Оплата шла за счет средств обязательного медицинского страхования, которые выделял для этого Федеральный фонд ОМС. В процессе сговора часть препаратов подменялась на более дорогостоящие, их подозреваемые использовали по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила 5,8 миллионов рублей.