В Красноярске изменятся правила застройки территорий Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске изменятся правила застройки и землепользования территорий. Проект поддержали депутаты городского Совета. Правила должны быть приведены в соответствие с Генеральным планом города. Как пояснили депутаты, главный градостроительный документ был принят в 2015 году. Но с тех пор Красноярск значительно изменился, появились новые объекты застройки, внесены изменения в краевое и федеральное законодательство. Есть необходимость устранить технические ошибки и многое другое.

Что город получит после принятия новых правил. Например, будут определены предельные размеры участков для разрешенного строительства, виды объектов капитального строительства. Будет рассчитываться уровень обеспеченности той или иной территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. Плюс появятся зоны с ограниченной этажностью. И многое другое.

Добавим, что были учтены и мнения жителей Красноярска, публичные слушания по проекту Правил проходили в ноябре прошлого года, в них приняли участие более 1300 человек. В итоге в управление архитектуры поступило свыше 1600 предложений.