В Лесосибирске сотрудники банка спасли пожилую женщину от мошенников Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске сотрудники банка спасли пожилую женщину от мошенников. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. 76-летняя женщина увидела в интернете «заманчивое» предложение как выгодно вложить свои накопления в инвестиции.

Зарегистрировалась на сайте, вскоре с ней связались «представители крупной компании». Они так ловко убедили ее, что вариант беспроигрышный, что потерпевшая перевела им первый взнос – 8 тысяч рублей. Но затем снова звонок и новое предложение – сыграть по-крупному, внести 100 тысяч рублей.

Женщина отправилась в банк делать перевод, не получилось, попросила помощи у сотрудников. Те сразу поняли, что дело нечистое. Задали несколько вопросов, убедились в своих догадках, а потом пояснили: «это мошенники, бабушка, давайте-ка в полицию - писать заяление». Дело заведено по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».