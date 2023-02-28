В Кызыле семья из трех человек погибла от отравления угарным газом Фото: Мария ЛЕНЦ

27 февраля в Кызыле обнаружили тела трех человек – супругов и их ребенка. Об этом сообщает республиканский СК.

Трагедия случилась в доме на улице Тополиная. Днем были найдены трупы женщины, мужчины и их 7-летнего сына. По предварительной версии, целая семья погибла от отравления угарным газом.

Следователи завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Сейчас устанавливается точная причина смерти супругов и мальчика. Обстоятельства выясняются.