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НовостиОбщество28 февраля 2023 8:47

С 1 марта в Красноярске после масштабной реконструкции откроется поликлиника на Затонской

Ремонт продолжался 2 года
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: Александр Черных

Фото: Александр Черных

В Красноярске после двухлетнего ремонта открывается поликлиника по улице Затонской, 5Г. Официальная дата открытия – 1 марта, сообщает правительство края.

Учреждение не просто капитально отремонтировали, но и расширили его площадь. Теперь пациенты могут на месте получить консультацию и помощь хирурга и отоларинголога.

Чтобы исключить очереди, поликлинику оснастили системой электронной очереди и расписанием врачей.

Помимо этого филиала Красноярской межрайонной поликлиники №1, планируется отремонтировать учреждения по Павлова, 4, стр.7, а также по Затонской, 11 и Мичурина, 41.