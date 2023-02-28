В Красноярске с 1 марта подорожает проезд в общественном транспорте Фото: ИВАНОВА Диана

С 1 марта в Красноярске подорожает проезд в общественном транспорте на 4 рубля. Таким образом поездка в троллейбусе и трамвае обойдется в 32 рубля вместо сегодняшних 28, а в автобусах – 36 рублей вместо 32. Перевозчикам удалось нарушить установленную много лет назад договоренность с властями: повышать стоимость билетов раз в три года.

Разговоры об изменении тарифов ассоциация перевозчиков завела с осени 2022 года. Аргументировала: повысилась цена на дизельное топливо, на запчасти, нужно повысить зарплату сотрудникам. Требования выставлялись высокие: чтобы выйти в ноль (то есть работать без убытка), запросили 48-56 рублей за проезд. Но министерству тарифной политики удалось снизить планку.

Красноярцы, обсуждая это в социальных сетях, делятся опасением, что до конца года перевозчики вновь выдвинут ультимативное требование об очередном повышении проезда. Между тем в городе сократили за последние годы больше десятка автобусных маршрутов, существовавших еще со времен СССР, например, №1, который соединял Железнодорожный вокзал и КрасТЭЦ.