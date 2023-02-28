В Красноярске коронавирусом заболели еще 105 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 28 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 105 человек (сутки назад 119). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразились 431 450 человек. При этом за минувшие сутки вылечились 276 пациентов (в то время как день назад было лишь 152 человека), а за все время – 418 984 краснояра. То есть, число выздоровевших резко выросло.

За сутки госпитализировано 38 человека, что на 35 больше дня предыдущего, тогда в больницу попали лишь 3 пациента. Также на сутки от COVID-19 скончались 2 человека. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 277 человек.