Администрация Красноярска планирует передать объекты трамвайной сети московской компании

Администрация Красноярска передает трамвайную сеть московской компании Фото: ИВАНОВА Диана

Администрация Красноярска приняла решение о том, чтобы заключить концессионное соглашение со столичной компанией, согласно которому ряд объектов трамвайной сети краевого центра перейдет в ее ведение. За это время москвичи должны будут развивать трамвайную инфраструктуру. Соответствующий документ был подписан главой города Владиславом Логиновым.

Согласно документу, компания «Мовиста» должна будет приобрести 50 двухсекционных трамваев на сумму 8,2 миллиарда рублей. Кроме того отремонтировать 16 километров уже существующих трамвайных путей и построить 30 километров новых, это обойдется еще в 14,8 миллиарда рублей. Трамваи должны пойти от Мичурина по Октябрьскому мосту, Авиаторов, Северному шоссе и конечная – в микрорайоне Солнечном.

Стало известно, что свою заявку на торги выставляла красноярская компания ООО «СТК», но ее отклонили по причине несоответствия заявленным требованиям.