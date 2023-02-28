В Красноярском крае на строительной площадке сгорели шесть человек

В Красноярском крае на строительной площадке во время пожара погибли шесть человек. Фото: прокуратура края

В Курагинском районе на строительной площадке во время пожара погибли шесть человек. Трагедия случилась год назад, 24 февраля 2022 года, в поселке Кошурниково. Было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». В настоящее время с обвинительным заключением оно направлено в суд на рассмотрение.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Обвиняемый – 35-летний житель Норильска, который на тот момент работал начальником участка компании «АркСтоун» в Кошурниково. В его обязанности входил контроль над соблюдением требований пожарной безопасности на строительной базе. Однако вопреки требованиям закона он использовал складские и производственные помещения для проживания рабочих, не контролировал запрет на курение, не осматривал территорию и не закрывал ее по окончании рабочей смены.

В строительном вагончике, который должен был использоваться для кратковременного отдыха рабочих (погреться, перекусить), на самом деле ночевали по нескольку человек. 24 февраля вагончик загорелся из-за непотушенной сигареты. Шесть человек в возрасте от 19 до 36 лет погибли, еще один 28-летний парень получил тяжелые раны.

В прокуратуре добавили, что по результатам проверки завели еще восемь административных дел.