Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске 1 марта произведут проверку системы оповещения населения. Об этом сообщают в агентстве ГО и ЧС.

Специалисты будут проверять исправность, работоспособность и техническое состояние автоматизированной системы централизованного оповещения населения гражданской обороны (АСЦО ГО). Испытания начнутся в 10:30 часов 1 марта и будут проходить в течение всего рабочего дня.

Во всех районах города будут слышны сигналы сирен продолжительностью не больше 1 минуты. Будут работать громкоговорители с сообщением: «Внимание проводится техническая проверка системы оповещения!».

В агентстве красноярцев просят не паниковать и отнестись к этой проверке с пониманием.