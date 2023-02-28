В Красноярске закрылся ледовый городок на острове Татышеве Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске закрылся главный городской ледовый городов, расположенный на острове Татышеве. Об этом сообщают Sibnovosti со ссылкой на пресс-службе Татышев-парка. Последний день работы – понедельник 27 февраля. А уже 28 февраля с утра туда пришли рабочие и начали разбирать ледяные фигуры и горки.

Могли бы постоять дольше? Почему бы и нет. Но условия диктует погода. Синоптики прогнозируют, что на этой неделе – последней зимней и первой весенней – температура воздуха поднимется выше нулевой отметки. Подтаявшие фигуры становятся хрупкими и небезопасными. Очень скоро закроется и каток. И все, до следующей зимы.

Вскоре начнут разбирать и новогоднюю елку. В минувшее воскресенье возле нее развернулись проводы зимы – народное гуляние в честь Масленицы. Правда, случился под конец небольшой казус – поднялся ветер и чучело не смогли сжечь. Но разве это может повлиять на приход весны?