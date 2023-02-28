Растет количество заявок на распоряжение маткапиталом через банковское приложение

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По данным аналитиков ВТБ, на конец 2022 года возможностью распорядиться материнской выплатой без визита в Социальный фонд России воспользовался каждый второй клиент банка, направивший маткапитал на ипотеку. Более 80% из них сделали это через интернет-банк или мобильное приложение.

В среднем по итогам прошлого года клиенты направляли 550 тысяч рублей из средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Схожие результаты демонстрирует и прошедший январь (533 тыс. рублей). Об этом говорят цифры использования свидетельствую банковского сервиса по упрощенному распоряжению маткапиталом.

Специалисты считают, что спрос растёт из-за экономии времени и удобства использования новых цифровых сервисов. Ведь банк сам передает заявку по электронным каналам связи в Социальный фонд России для перечисления выплаты. Кстати, воспользоваться средствами маткапитала можно также для оплаты первоначального взноса при оформлении ипотеки в банке.

«Банк совместно с государством работает над упрощением и цифровизацией госуслуг для населения. Мы развиваем свои сервисы, ориентируясь на их востребованность у людей, например, за прошедший год количество заявок на распоряжение маткапиталом через ВТБ Онлайн выросло в 6 раз. Всего за 2022 год наши клиенты без визитов в отделения Социального фонда направили свыше 8 млрд рублей из материнских выплат на улучшение жилищных условий. Ожидаем, что в 2023 году общая сумма превысит 12 млрд рублей», – отметил Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» банка.