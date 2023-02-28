В Норильске загорелся ангар с шинами. Фото: МЧС

Этим утром, 28 февраля, в Норильске загорелся ангар. В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что информация на телефон экстренной службы поступила в 8 часов 44 минуты. Склад отходов принадлежит частному предприятию по переработке шин.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировано 10 человек. Пострадавших нет. На место выехали 13 единиц техники, 46 человек. Готовились к худшему развитию событий. В итоге площадь пожара составила 60 квадратных метров. Локализовать огонь удалось уже через час, в 9 часов 46 минут. И уже в 10 часов 51 минуты было объявлено о полной ликвидации пожара.