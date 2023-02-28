В Красноярском крае полиция забрала из семьи четырех детей. Фото: МВД

В Уярском районе полиция забрала из семьи четырех детей. Самому маленькому всего полтора года, другим 5, 10 и 12 лет. В пресс-службе полиции края «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что дети находились в опасности. До трагедии – рукой подать. Глядя на фотографии сложно в этом усомниться.

Пару недель назад, в середине февраля, 30-летняя жительница поселка Роща (видимо, мать-одиночка), крепко набралась спиртным дома, затем отправилась продолжать «праздник» к знакомым. Детей оставила дома одних. Ребятишки ждали-ждали, решили искать маму. Вышли на улицу. На их счастье мимо проходил мужчина и охнул: мороз 30 градусов, а дети одни, кое-как одетые, поздним вечером! Он подхватил самых маленьких на руки, старшие следом – и так дошли до школы. А там вызвали полицию.

- Инспекторами по делам несовершеннолетних МО МВД России «Уярский» женщина привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, - прокомментировали в краевой полиции. Сейчас дети находятся в специализированном учреждении.