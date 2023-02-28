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НовостиОбщество28 февраля 2023 4:25

Глава Красноярского края Александр Усс обсудил вопрос создания инфраструктуры для утилизации отходов

Незаконные свалки не должны появляться вновь после ликвидации
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Глава Красноярского края Александр Усс обсудил вопрос создания инфраструктуры для утилизации отходов. Фото: krskstate.ru

Глава Красноярского края Александр Усс обсудил вопрос создания инфраструктуры для утилизации отходов. Фото: krskstate.ru

На заседании президиума регионального правительства под председательством Александра Усса обсуждался вопрос в области обращения с отходами. Об этом сообщает правительство Красноярского края.

Основные мероприятия в отрасли обращения с отходами реализуются по федеральному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология». По итогам 2022 года распределение было следующим:

- на сортировку направлено – 43,1% при плане в 39,7%;

- на утилизацию – 6,8% при плане в 4%.

В Красноярском крае продолжается установка мусорных контейнеров и контейнерного оборудования. Так, в минувшем году за счет федеральных и региональных средств было приобретено более 5,6 тысяч контейнеров, конкретно для раздельного сбора мусора – 1008. В краевых муниципалитетах появилось более 1200 новых контейнерных площадок.

Одна из основных задач – создание инфраструктуры для утилизации отходов, а также планомерного сокращения объема захоронений. Конкретно для решения задачи предлагается реконструкция и возведение объектов размещения отходов, естественно, с учетом всех современных требований. Сейчас в крае действуют 6 объектов по сортировке мусора. В планах запуск двух мусоросортировочных линий в Ужурском и Балахтинском районе, а также нового комплекса в Емельяновском районе.

Продолжается и борьба с несанкционированными свалками в регионе. В 2022 году на эти цели было потрачено 400 миллионов рублей. В районах края было ликвидировано 428 незаконных свалок.

- Очень важно принять меры, чтобы несанкционированные свалки не появлялись вновь. Ключевая задача - обеспечить генеральную уборку и не допустить разрастания новых свалок. Для этого необходим повседневный жесткий контроль, чтобы на начальном этапе пресекать этот процесс, который затем приобретает неуправляемый характер. Тогда у нас есть шанс действительно сделать наш край чистым. Но раздельный сбор – это только начало пути, уже сейчас нужно думать о переработке отходов, - сказал на заседании губернатор Красноярского края Александр Усс.

Глава региона поручил минэкологии края проработать варианты по привлечению инвесторов для возведения объектов размещения отходов в Абанском, Мотыгинском и Ермаковском районах.