Глава Красноярского края Александр Усс обсудил вопрос создания инфраструктуры для утилизации отходов. Фото: krskstate.ru

На заседании президиума регионального правительства под председательством Александра Усса обсуждался вопрос в области обращения с отходами. Об этом сообщает правительство Красноярского края.

Основные мероприятия в отрасли обращения с отходами реализуются по федеральному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология». По итогам 2022 года распределение было следующим:

- на сортировку направлено – 43,1% при плане в 39,7%;

- на утилизацию – 6,8% при плане в 4%.

В Красноярском крае продолжается установка мусорных контейнеров и контейнерного оборудования. Так, в минувшем году за счет федеральных и региональных средств было приобретено более 5,6 тысяч контейнеров, конкретно для раздельного сбора мусора – 1008. В краевых муниципалитетах появилось более 1200 новых контейнерных площадок.

Одна из основных задач – создание инфраструктуры для утилизации отходов, а также планомерного сокращения объема захоронений. Конкретно для решения задачи предлагается реконструкция и возведение объектов размещения отходов, естественно, с учетом всех современных требований. Сейчас в крае действуют 6 объектов по сортировке мусора. В планах запуск двух мусоросортировочных линий в Ужурском и Балахтинском районе, а также нового комплекса в Емельяновском районе.

Продолжается и борьба с несанкционированными свалками в регионе. В 2022 году на эти цели было потрачено 400 миллионов рублей. В районах края было ликвидировано 428 незаконных свалок.

- Очень важно принять меры, чтобы несанкционированные свалки не появлялись вновь. Ключевая задача - обеспечить генеральную уборку и не допустить разрастания новых свалок. Для этого необходим повседневный жесткий контроль, чтобы на начальном этапе пресекать этот процесс, который затем приобретает неуправляемый характер. Тогда у нас есть шанс действительно сделать наш край чистым. Но раздельный сбор – это только начало пути, уже сейчас нужно думать о переработке отходов, - сказал на заседании губернатор Красноярского края Александр Усс.

Глава региона поручил минэкологии края проработать варианты по привлечению инвесторов для возведения объектов размещения отходов в Абанском, Мотыгинском и Ермаковском районах.