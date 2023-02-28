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НовостиОбщество28 февраля 2023 4:23

В Красноярске на улице Гладкова воздух загрязняли автомастерские

Их деятельность приостановлена
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске инспекторы экологического надзора выявили источник загрязнения атмосферного воздуха в Свердловском районе. Им оказались работающие в нежилом здании автомастерские, сообщили в правительстве края.

Оказалось, что мастерские по улице Гладкова не было оборудованы системами газоочистки, на госучете они не состоят. Между тем на трубы, из которых регулярно шел дым, постоянно жаловались местные жители.

Специалисты провели отборы проб атмосферного воздуха и установили, что нормативы по оксиду углерода превышены в 1,33 раза, по взвешенным частицам – в 3,39 раз, по без(а)пирену – в 2,44 раза.

Работу автомастерских приостановили до тех пор, пока там не устранят все нарушения.