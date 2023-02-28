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НовостиОбщество28 февраля 2023 4:14

В Эвенкии заработала самая северная солнечная электростанция

Она будет обеспечивать энергией жителей поселка Тура
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Эвенкии заработала самая северная солнечная электростанция

В Эвенкии заработала самая северная солнечная электростанция

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае построили и запустили самую северную солнечную электростанцию. Она появилась в Эвенкии и будет снабжать электрической энергией поселок Тура, в котором, по последним данным, живет более 4,4 тысяч человек. Объем инвестиций составил более 300 миллионов рублей.

Отметим, что это автономная гибридная установка: когда наступает полярная ночь, она работает на дизеле. В остальное время года колебания сглаживает система накопления. Суммарная мощность станции составляет 14,1 МВт. Зато в год она позволит экономить до 644 тонн дизельного топлива.

По информации министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края фотоэлектрическую систему построили в дополнение уже существующим дизель-генераторным станциям. Это первый масштабный проект солнечной генерации в регионе, отметил министр Александр Ананьев. Следует предположить, что вслед за этим будут и другие аналогичные электростанции.