В Эвенкии заработала самая северная солнечная электростанция Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае построили и запустили самую северную солнечную электростанцию. Она появилась в Эвенкии и будет снабжать электрической энергией поселок Тура, в котором, по последним данным, живет более 4,4 тысяч человек. Объем инвестиций составил более 300 миллионов рублей.

Отметим, что это автономная гибридная установка: когда наступает полярная ночь, она работает на дизеле. В остальное время года колебания сглаживает система накопления. Суммарная мощность станции составляет 14,1 МВт. Зато в год она позволит экономить до 644 тонн дизельного топлива.

По информации министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края фотоэлектрическую систему построили в дополнение уже существующим дизель-генераторным станциям. Это первый масштабный проект солнечной генерации в регионе, отметил министр Александр Ананьев. Следует предположить, что вслед за этим будут и другие аналогичные электростанции.