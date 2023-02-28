В Красноярске со 2 марта запретят парковаться около нового входа в «Гремячей гриве»

Фото: vk.com/grivapark
Со 2 марта автомобилистам запретят парковку на проезде к Серебрянниковскому пруду. Оставить машину можно будет только в специально отведенных местах, сообщает администрация Красноярска.
Запрещающие знаки появятся вдоль проездов от улицы Лесной до пруда.
Фото: администрация Красноярска
Остановка и стоянка транспорта будет возможна на двух парковках. Одна предназначена для людей с ограниченными возможностями здоровья и располагается рядом с благоустроенной территорией.
Второй парковкой могут воспользоваться все желающие. Она вмещает 34 машины.
Новая схема начнет действовать с 3 марта в постоянном режиме.