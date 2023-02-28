Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Красноярском крае снизился на 38,5% Фото: Мария ЛЕНЦ

Уровень заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом на территории Красноярского края снизился по итогам прошлой неделе на 38,5 % (по сравнению с предшествующим периодом). Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.

- Однако такая ситуация была ожидаема. Ведь традиционно в период длительных выходных дней заболевшие не спешат обращаться за медицинской помощью, - пояснил он.

Таким образом, расслабляться рано. Цифры могут измениться в сторону увеличения. Поэтому не помешает соблюдать меры предосторожности, например, надевать маски в местах скопления людей. К тому же не нужно забывать, что коронавирус еще никуда не ушел, он по-прежнему опасен для людей из группы риска с хроническими заболеваниями.