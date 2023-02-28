В Канске дети снова выходят на лед Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске дети снова выходят на лед. Накануне 27 февраля спасатели Канского поисково-спасательного отделения получили сообщение, что на льду реки Кан находится несколько детей. Помчались на место, но никого уже не застали – те разбежались, оставив только следы.

Трагедии прошлых лет ничему не учат – ни самих детей, ни их родителей? Каждый год в полынью проваливаются и гибнут школьники, все это подробно обсуждается в СМИ, горожане делятся друг с другом. Казалось бы: должны сделать выводы и объяснить детям об опасности. Но нет, бестолку. Пара примеров: 13 марта 2022 года – два мальчика 8 и 9 лет решили погулять по льду. В результате один утонул, второму удалось выбраться из полыньи. 6 апреля 2022 года: девочки 14 и 15 лет переходили реку по льду и снимали все на видео. Тела девочек нашли спустя три месяца.

Спасатели вновь и вновь предупреждают родителей: «Чтобы избежать несчастного случая, необходимо уделять внимание своим детям. Уважаемые взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте попытки выхода детей на лед! Беспечность может обернуться трагедией!»