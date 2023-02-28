В Красноярском крае любитель пьяной езды дважды в сутки попался полиции. Стоп-кадр видео

В Курагино любитель пьяной езды дважды в сутки попался дорожной полиции. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД, ночью наряд дорожно-патрульной службы остановил автомобиль «Рено Сандеро». За рулем находился 39-летний местный житель, нетрезвым голосом он пояснил: машина принадлежит жене, а сам он направляется в аэропорт Абакана. До него, кстати, без малого сотня километров. Освидетельствование подтвердило догадки полицейских – прибор показал 0,48 мг/л. На гражданина составил протокол, машину передали владелице.

И что, помогло ему образумиться? Нисколько. Мужчина берет другой автомобиль – «Рено Логан» своего отца, садится за руль и мчится в сторону села Черемшанки. Там его останавливает другой наряд ДПС. Алкотест показывает, что водитель не только не протрезвел – наоборот, он еще добавил себе градусов: 0,701 мг/л. Штрафами в размере 30 тысяч рублей любитель пьяной езды уже не отделается, ему грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Остается еще вопрос: автомобили жены и отца он сам взял? Или родственники «дали покататься»?