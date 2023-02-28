В Красноярском крае бюджетникам повысят зарплату Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае бюджетникам повысят заработную плату. Соответствующее распоряжение накануне, 27 февраля, на заседании президиума правительства дал глава региона Александр Усс, он поручил министерству финансов проработать этот вопрос. Соответственно, это должно быть отражено в ближайшей корректировке бюджета.

Планируется, что сессия депутатов Законодательного Собрания пройдет в апреле, на ней и будут рассматривать корректировку бюджета. А в целом принять решение нужно будет до конца первого полугодия, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

Сколько именно составит прогнозируемый рост зарплаты, не сообщается.