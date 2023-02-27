Жителя Железногорска отправили в колонию и отобрали авто за пьяное вождение без прав

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске осудили мужчину, который повторно сел за руль в пьяном виде. Во второй раз любитель нетрезвой езды получил реальный срок – ближайший год он проведет в колонии-поселении. Кроме того, у него конфисковали автомобиль.

33-летнего мужчину задержали во время патрулирования города – внимание правоохранителей привлекло отсутствие номеров на «Ниссане». Водитель был явно пьян, что подтвердил алкотестер. Когда мужчину доставили в отделение, выяснилось, что в августе 2021 года он уже привлекался за пьяное вождение и до сих пор был лишен прав.

На мужчину завели еще одно дело, на этот раз – уголовное. Суд приговорил мужчину к году колонии, и лишил его прав уже на четыре года. Вдобавок, железногорец лишился своей «ласточки», которую забрали в доход государства.