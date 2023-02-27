В Красноярском крае прокуратура вступилась за мать, которой не платили пособие на ребенка

Фото: Никита ЖЕГЛОВ

В Красноярском крае прокуратуре пришлось через суд восстанавливать выплаты на ребенка для матери-одиночки. Женщина живет с сыном в Богучанском районе – однако он был зарегистрирован не в ее жилище, из-за чего органы соцзащиты отказали женщине в положенной выплате на детей от 3 до 7 лет.

Прокурорская проверка показала, что ребенок, хоть и зарегистрирован по другому адресу, фактически проживает с матерью. Ведомство обратилось в суд с требованием назначить причитающиеся выплаты.

После суда органы начали перечислять положенные средства. Более того – женщине выплатили все, что должны были заплатить с момента обращения.