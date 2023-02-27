Осужденного за госизмену Ивана Сафронова этапировали в Красноярск

Фото: "Мосгорсуд"

В Красноярск из Москвы этапировали журналиста и бывшего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Ранее его осудили на 22 года по статье о госизмене – громкое дело шло с лета 2020 года. Журналиста обвинили в сотрудничестве со спецслужбами европейских стран и передаче секретных сведений.

О своем переводе в Красноярский край Сафронов написал в письме, которое опубликовал телеграм-канал «СвободуСафронову!». По словам журналиста, отбывать срок он будет в ИК-7 в селе Арейское.

– Мой маршрут из Москвы («Лефортово») до Красноярска занял примерно три недели, что считается быстрым. Я увидел многих людей, побывал в различных тюрьмах и транзитках, сменил бог знает сколько «столыпиных». Но я как и прежде могу сказать с уверенностью: жизнь, несмотря ни на что, есть везде», – написал Сафронов.