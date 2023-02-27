В Железногорске главой города назначен Дмитрий Чернятин

Дмитрий Чернятин Фото: sibghk.ru/

Главой ЗАТО Железногорск 27 февраля был назначен Дмитрий Чернятин. Об этом сообщил первый заместитель Губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко в своем тг-канале. Решение было принято на сессии совета депутатов городского совета.

В финал конкурса прошли два кандитата – директор Комбината благоустройства Николай Пасечкин и заместитель генерального директора по управлению деятельностью обеспечивающих и транспортных подразделений ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат» Дмитрий Чернятин. Чернятина выбрали единогласно.

Отметим, что предыдущий глава Железногорска Игорь Куксин отказался от участия в выборах на следующий срок. Он был назначен в 2018 году.