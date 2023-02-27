«Хозяин тайги и горных вершин!»: в Красноярском крае дети рисуют редких животных, чтобы их защитить

Рисунок Полины Ульяновой

Более 100 работ прислали на конкурс «Лес глазами детей» дети из Красноярского края. И это еще не предел! Прием заявок продлится до 6 марта.

А сейчас самое время полюбоваться шедеврами, которые уже опубликованы на странице конкурса на сайте «Комсомолки». Многие ребята изобразили на своих рисунках редких животных. Например, Полина Ульянова, Евгения Присторомова, Полина Соколенко и Альяна Голубченко показали всю красоту, мощь и достоинство снежных барсов.

Рисунок Евгении Присторомовой

Снежный барс или ирбис – этот вид остается одним из самых малоизученных среди больших кошек. По оценкам экспертов их численность в России сегодня всего 70–90 особей. Ирбисы занесены в Красную книгу РФ, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.

«Не только медведь, но и Снежный барс - хозяин Тайги и горных вершин», - подписала свой рисунок 12-летняя Альяна Голубченко. Девочка нарисовала маму-барса с котятами на вершине горы.

Напоминаем, «Лес глазами детей» - это совместный проект краевого Лесопожарного центра и медиагруппы «Комсомольская правда». И приурочен он к Международному Дню лесов, который ежегодно отмечается 21 марта.

Рисунок Полины Соколенко

Задача участников конкурса – показать богатство и красоту лесов родного края, удивительный мир животных и растений, а также работу отважных людей, которые охраняют зеленые богатства от огня – это специалисты краевого Лесопожарного центра.

Победителями станут 12 конкурсантов в трех номинациях. Добавим, что после объявления результатов конкурса, ребята и педагоги, направившие на конкурс их рисунки, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru.

Рисунок Альяны Голубченко

Партнеры проекта - Компания ООО «Кондитерские технологии КПС», продукция «КонТех» и Иланское лесничество.

Все подробности и прием заявок на странице конкурса по ссылке.