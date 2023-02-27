Красноярскому депутату Александру Глискову запретили говорить о «пятой колонне» и называть действия чиновников «диверсией»

Александр Глисков Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярскому депутату Заксобрания Александру Глискову комиссия по этике запретила говорить о «пятой колонне» и называть действия чиновников «диверсией». Об этом рассказал парламентарий в своем телеграм-канале.

Поводом для сбора комиссии стала жалоба от руководства министерства здравоохранения региона. В отчете комиссии говорится, что депутат сравнивал компетенцию решений некоторых работников минздрава с «пятой колонной», а оптимизацию, проводимую ведомством – «диверсией».

Народные избранники решили, что такие высказывания Глискова являются некорректными. Поэтому депутату было указано на недопустимость таких суждений в своих публичных выступлениях и во время размещения информации в открытых источниках.

Решение комиссии по этике Заксобрания Красноярского края Фото: тг-канал Глисков и команда

Сам Александр Глисков отреагировал на это решение вполне спокойно. Он заявил, что продолжит критиковать чиновников, но он учтет недавние поправки в закон «О государственном языке РФ» и уточнит терминологию.

- Теперь правильно говорить не «диверсия», а «подрыв» или «разрушение». И не «колонна», а «вереница» или «хвост». А «комиссию по этике» следует переименовать в «комиссию по нравственности», - пишет в своем тг-канале депутат Глисков.