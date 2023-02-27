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НовостиЗдоровье27 февраля 2023 8:35

В Красноярске коронавирусом заболели еще 119 человек

Статистику привел стопкоронавирус.рф
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске коронавирусом заболели еще 119 человек

В Красноярске коронавирусом заболели еще 119 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 27 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 119 человек (сутки назад 127). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразились 431 345 человек. При этом за минувшие сутки вылечились 152 пациента (в то время как день назад было 144 человека), а за все время – 418 708 красноярец. То есть, число выздоровевших резко выросло.

За сутки госпитализировано лишь 3 человека, что на 8 меньше дня предыдущего, тогда в больницу попали лишь 11 пациентов. Также на сутки от COVID-19 не умер никто. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 275 человек.