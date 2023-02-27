В Красноярске Свердловский район готовится к весенним паводкам

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске Свердловский район активно готовится к предстоящим весенним паводкам. Как рассказали в администрации, специалисты сейчас пристально наблюдают за уровнем воды в реках, расположенных в районе, чтобы максимально избежать подтоплений и вовремя их предотвратить.

Первые результаты такого мониторинга уже имеются: к примеру, наледь на реке Моховой в одном месте поднялась так сильно, что не осталось зазора между поверхностью льда и мостом. Значит весной воде некуда будет уйти, река затопит ближайшие дороги и частные дома.

Чтобы этого не произошло, сотрудники МП «САТП» освободили пространство под мостом, растопив лёд.

Сейчас мониторинг малых рек продолжается. Но опасность таят в себе еще и водопропускные трубы – они не должны быть замусорены. Отметим, что если обнаружились засоры или резкий подъем воды в реке, то жителям советуют об этом сообщить в администрацию района по телефону 261-42-15.