В Красноярске департамент транспорта ищет перевозчика на 53 маршрут

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В Красноярске департамент транспорта ищет нового перевозчика на 53 автобусный маршрут. Как рассказали в пресс-службе, с предыдущим перевозчиком контракт расторгли в январе 2023 года из-за нарушений условий договора. Дело в том, что вместо положенных 14 автобусов, перевозчик в декабре на маршрут выпускал всего 5-6. А на январских каникулах так вообще не было ни одного 53, курсирующего по городу.

По условиям, заявиться на конкурс могут те перевозчики, у кого в автопарке имеется не менее 20 автобусов, вмещающих в себя от 80 пассажиров (должно быть не менее 22 сидячих мест). Салон должен быть оборудован видеонаблюдением, а также быть доступным для всех категорий граждан.