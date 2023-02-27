В Красноярске и Дивногорске пройдут очные консультации для участников конкурса экопроектов

Победитель 2022 года - команда Молодежного совета Дивногорска вместе с волонтерами и местными жителями благоустроила экопространство «Лягушатник» на берегу Енисея. Фото предоставлено компанией

В Красноярске и Дивногорске пройдут очные консультации для участников грантового конкурса экопроектов. Напомним, мероприятие проводится ежегодно с 2020 года по инициативе компания Эн+. Конкурс проводится в рамках социальной программы «Мир со знаком плюс», которую запустил основатель компании Олег Дерипаска.

На очных консультациях организаторы расскажут, как оформить идею экопроекта в заявку, какую номинацию выбрать и как усилить проект, чтобы получить до 600 000 рублей на его воплощение, а также поделятся опытом сотрудничества с некоммерческими организациями, бюджетными учреждениями, предпринимателями и представителями научной среды.

В Красноярске встреча пройдет 27 февраля в Центре социальных программ (ул. Мира, д. 79, пом. 20), в Дивногорске – 28 февраля в Информационно-методическом центре (ул. Бориса Полевого, д. 3).

Зарегистрироваться на консультацию необходимо на сайте конкурса. Там же можно посмотреть записи прошедших онлайн-мероприятий, а также изучить информацию о самом конкурсе, положении, расписании образовательных мероприятий.

Прием заявок в 2023 году продлится до 15 марта.

КОНКРЕТНО

В этом году размер грантового фонда увеличился с 10 до 13 млн рублей, расширена география конкурса – к проекту впервые присоединился Братск.

За время существования конкурса организаторы получили 430 заявок, из которых отобраны 60 лучших. Общий объем финансирования составил 25 млн рублей. Только за прошлый год благодаря проекту убрано свыше 100 тонн мусора, организовано 13 научных экспедиций, расчищены и облагорожены 11 ручьев и минеральных источников, построены 5 экотроп и 2 веломаршрута, создана серия экомультфильмов, построена волонтерская база и учебная лаборатория возобновляемой энергетики. Всего в работе участвовало более тысячи волонтеров.