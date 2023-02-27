В Красноярске суда ожидает гендиректор центра «Мой бизнес»

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В Красноярске СК завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора центра «Мой бизнес» Александра Граматунова. Его обвиняют в растрате 6 миллионов рублей из бюджетных средств. Как сообщили в ведомстве, материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

По версии следователей, 16 июля 2019 года Граматунов перевел с банковского счета организации на свой личный 6 миллионов рублей, якобы для хознужд центра. Но по факту они пошли на оплату кредита генерального директора.

Александру Граматунову грозит до 10 лет лишения свободы.