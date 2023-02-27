Система защиты от мошеннических звонков

Борьба с различными видами телекоммуникационного мошенничества в наши дни выходит на первый план. Для защиты своих абонентов крупные операторы связи подключились к Единой платформе верификации вызовов и уже взаимодействуют по проверке трафика. Уязвимыми остались сети мелких операторов, которые еще не работают в общенациональной системе.

На днях в Tele2 объявили, что подготовили техническое решение, а также методологию подключения своих MVNO*-партнеров к антифрод-платформе верификации вызовов.

По данным оператора, действующая с 2019 года платформа уже защищает абонентов от 500-600 тысяч попыток мошеннических вызовов в сутки. За месяц количество таких попыток достигает более 15 млн, за год их набирается более 180 млн. Кроме проверки трафика, система обеспечивает также формирование и отправку отчетности по принимаемым антифрод-мерам в Главный радиочастотный центр.

Специалисты отмечают, что интеграция решения поможет закрыть уязвимости в сетях виртуальных операторов-партнеров, позволит подключить их к Единой платформе верификациии и исполнить требования закона «О связи», максимально защитит абонентов от мошеннических вызовов с подменой номеров.

НАША СПРАВКА

Антифрод-платформа для противодействия мошенничеству с использованием «подмены номера» успешно работает с 2019 года. Система основана на online-проверке легитимности вызова. Для этого платформа запрашивает подтверждение инициации вызова у оператора-владельца вызывающего номера. При этом система учитывает все особенности операционной деятельности, включая портацию в другие сети.

Антифродом называют системы мониторинга и предотвращения мошеннических операций.

*MVNO (mobile virtual network operator) — оператор сотовой связи, использующий существующую инфраструктуру другого оператора, но продающий услуги под собственной маркой.