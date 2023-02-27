Красноярские экоактивисты проекта Nebo создали сайт, где горожане могут рассказать, как смог влияет на их здоровье

Февральский смог Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские экоактивисты проекта Nebo.live создали сайт «Мы внутри», где горожане могут поделиться своими историями о том, как смог и «черное небо» повлияло на их здоровье и жизнь. Все происходит в формате голосовых сообщений – красноярцы записывают свою историю и отправляют её в телеграм-канал проекта.

Сейчас там скопилось около 55 историй за два дня. В основном горожане жалуются на головную боль, тошноту, першение в горле и слабость.

Напомним, что в Красноярске и еще нескольких городах региона практически весь февраль действовал режим «черного неба». Смог был довольно плотный и долгое время не рассеивался из-за отсутствия ветра.