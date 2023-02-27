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НовостиОбщество27 февраля 2023 3:02

В Красноярске с 27 февраля изменится схема движения на Маркса

Проехать нельзя будет в районе переулка Поздеева
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске с 27 февраля изменится схема движения на Маркса. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске с 27 февраля изменится схема движения на Маркса. Фото: мэрия Красноярска

С 27 февраля на улице Карла Маркса изменится схема движения. Об этом сообщают в мэрии.

Так, автомобильное движение будет закрыто на переулке Поздеева. Теперь это пешеходная зона. Ограничительные знаки уже установлены по дороге к переулку и у здания на Маркса, 102.

Кроме того, остановка и парковка запрещены на подъезде к дому на Карла Маркса, 133. Сообщается, что оба изменения будут действовать на постоянной основе.