В Красноярске с 27 февраля изменится схема движения на Маркса. Фото: мэрия Красноярска

С 27 февраля на улице Карла Маркса изменится схема движения. Об этом сообщают в мэрии.

Так, автомобильное движение будет закрыто на переулке Поздеева. Теперь это пешеходная зона. Ограничительные знаки уже установлены по дороге к переулку и у здания на Маркса, 102.

Кроме того, остановка и парковка запрещены на подъезде к дому на Карла Маркса, 133. Сообщается, что оба изменения будут действовать на постоянной основе.