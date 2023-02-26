В Красноярске девушка в неадекватном состоянии накинулась на охранника торгового центра

В Красноярске девушка в неадекватном состоянии плюнула в охранника торгового центра. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске девушка в неадекватном состоянии устроила разнос охранникам торгового центра «Славянский». Видео от очевидца появилось накануне в «ЧП Красноярск» (вы можете его посмотреть в соцсетях «КП-Красноярск». Началось все с того, что странная покупательница вышла из обувного отдела и направилась к лестнице. Растрепанная, в расстегнутой куртке. В руках что-то из одежды и обуви. Шатается – качается. Охранник попросил у нее показать чек, видимо, хотел убедиться, что товар в ее руках – честно купленный.

В ответ она начала кричать. Если упустить ненормативную лексику, остается: «Я тебя сейчас прям здесь убью, зарежу». И демонстративно плюнула мужчине в лицо, а потом несколько раз замахнулась и ударила – в этот момент у нее из рук выпали совершенно новые, с этикеткой ботинки.

В социальных сетях и мессенджерах «ЧП Красноярск появились сотни комментариев. Более полутора тысяч репостов во ВК. Одни подписчики осуждают девушку. Но многие задаются вопросом, а имел ли право охранник просить показать ему чек. Кажется, тут должна разбираться полиция.