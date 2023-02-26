В столице Хакасии из-за непогоды отменили несколько рейсов. Фото: аэропорт Абакана

Непогода вносит свои коррективы в работу хакасского аэропорта. Это продолжается буквально все выходные. Рано утром 24 февраля Абакан погрузился в такой туман, что самолет авиакомпании «S7 Airlines» из Москвы развернулся возле Абакана и улетел на запасной аэродром в Новосибирск. Там пришлось ждать несколько часов. Соответственно, задержался и обратный вылет. Кроме этого были сбои еще у нескольких рейсов.

Такая же ситуация была и накануне, в субботу 25 февраля, самолетам из Москвы пришлось пережидать нелетную погоду в Новосибирске и Красноярске. Плюс ждали вылета и пассажиры рейсов Новосибирск – Абакан, Омск – Абакан. Задержка обратных вылетов составила более 4 часов, в связи с чем транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров.

И вот уже сегодня, 26 февраля, – снова задержка рейсов. Уборочная техника расчищала взлетно-посадочную полосу всю ночь. Борты удалось принять уже после обеда.