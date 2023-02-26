В Красноярске на следующей неделе потеплеет до +10 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске начнется последняя зимняя – она же первая весенняя – неделя. И погода ожидается действительно весенняя. Синоптики обещают потепление до 10 градусов выше нуля и осадки. Конкретно прогноз погоды выглядит так: всю неделю, кроме четверга 2 марта и пятницы 3 марта, высока вероятность снегопада. 28 февраля, 1 марта и 4 марта – снег будет обильным и вперемешку с дождем.

В понедельник 27 февраля и вторник 28 февраля будут отрицательные температуры до -5 днем и -10 ночью. А затем начнется то самое обещанное потепление. Самым теплым днем станет пятница 3 марта – до +10 днем. Что касается ветра: от 4 до 6 метров в секунду – а это позволит надеяться, что режима черного неба в эти дни удастся избежать.

На севере края, в Норильске, ожидается пасмурная погода в диапазоне от -27 до -14 ночью и от -21 до -10 градусов днем.