В Красноярске возле новой поликлиники увеличат количество парковочных мест Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске возле новой поликлиники на улице Дмитрия Мартынова увеличат количество парковочных мест, сообщили в администрации города. Медицинское учреждение, одно из самых крупных профильных за Уралом, открылось месяц назад – в конце января. И вскоре стало понятно, насколько она была необходима для микрорайона Покровского.

Но оказалось, что парковочных мест не хватает. Дело в том, что поликлинику строили на «пятачке», то есть в условиях существующей застройки. Удалось сделать проезды для машин скорой помощи и стоянку на 20 мест, в том числе для пациентов с ограниченными возможностями здоровья. А остальным куда? Оставлять машины на проезжей части?

Есть вариант: перенеси забор в сторону дороги. Тогда можно будет оборудовать еще 42 парковочного места. Такой вариант глава города обсудил вместе со специалистами департамента городского хозяйства, УДИБа, управления архитектуры города и администрации Центрального района. Ориентировочная стоимость работ составит 5,5 миллиона рублей.