В Красноярском крае на Назаровской ГРЭС потушили пожар Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, 25 февраля, на Назаровской ГРЭС потушили пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю. Информация о возгорании появилась в 20:22 по местному времени. Учитывая место возгорания, был объявлен ранг сложности пожара №2. В общей сложности в тушению пожара привлекались 46 человек и 19 единиц техники. На то, чтобы локализовать пожар, понадобилось без малого полтора часа. О локализации было объявлено в 21:42 часа, о полной ликвидации огня – в 23:06 часов.

Известно, что площадь пожара составила 40 квадратных метров. Причиной стало возгорание маслобака в машинном отделении. Кстати, в результате автоматически отключились два энергоблока, но на энергосистему это не повлияло, а жители города Назарово ничего не ощутили. Причину пожара установят дознаватели. Пострадавших нет.