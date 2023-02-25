В Краснотуранском районе сгорел склад с зерном

Фото: МЧС по Красноярскому краю
25 февраля в Краснотуранском районе загорелся склад с зерном. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.
Возгорание случилось в селе Кортуз днем. Загорелся частный склад с зерном. Площадь возгорания пожара составила около 1 тысячи квадратных метров.
Фото: МЧС по Красноярскому краю
По предварительной версии, произошло короткое замыкание. Локализовать очаг удалось полтора часа спустя.
Фото: МЧС по Красноярскому краю
На месте возгорания работали 3 единицы техники и 8 человек. Погибших и пострадавших нет. Потушить огонь полностью удалось в 18:40.