Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 февраля 2023 12:29

В Краснотуранском районе сгорел склад с зерном

Погибших и пострадавших нет
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: МЧС по Красноярскому краю

Фото: МЧС по Красноярскому краю

25 февраля в Краснотуранском районе загорелся склад с зерном. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

Возгорание случилось в селе Кортуз днем. Загорелся частный склад с зерном. Площадь возгорания пожара составила около 1 тысячи квадратных метров.

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Фото: МЧС по Красноярскому краю

По предварительной версии, произошло короткое замыкание. Локализовать очаг удалось полтора часа спустя.

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Фото: МЧС по Красноярскому краю

На месте возгорания работали 3 единицы техники и 8 человек. Погибших и пострадавших нет. Потушить огонь полностью удалось в 18:40.