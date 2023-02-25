Сериал о золотодобытчиках «Красный Яр» вышел в онлайн-прокат

Снимок со съемок сериала. Фото: krskstate.ru

Сериал о золотодобытчиках «Красный Яр» наконец-то вышел в интернет-прокат. Посмотреть многосерийную ленту, снятую в Красноярском крае, можно на платформе Premier.

Сериал повествует о «золотой лихорадке», которая поразила Красноярскую губернию в 1860-х годах. Известно, что в онлайн-кинотеатре Premier доступны все 8 серий, первую можно посмотреть бесплатно. Остальные же – по подписке.

Напомним, что над созданием сериала работала студия «Триикс Медиа» из Санкт-Петербурге. Съемки проходили в Красноярске, Минусинске, Емельяновском районе, Шушенском и Дивногорске. На ТВ сериал вышел в январе 2023 года.