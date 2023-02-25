В Ленинском районе Красноярска убираются сосульки с крыш

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В Ленинском районе Красноярска продолжается борьба с подтаявшими сосульками. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

На фоне резкого потепления сосульки подтаяли и начали представлять опасность для людей. В администрации отмечают, что управляющие компании каждый день чистят крыши от наледи и снега, но призывают людей быть осторожными.

Чтобы обезопасить себя, необходимо держаться подальше от стен зданий и не парковать там машины, а также предупредить детей. При обнаружении сосулек жильцы могут позвонить в 005 или в свою УК.